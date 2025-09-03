Rubio asegura que ningún país colabora tanto en seguridad con EE.UU. como México

“No hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el Gobierno de México, el Gobierno de la presidenta (Claudia) Sheinbaum y se lo agradecemos muchísimo y queda mucho por hacer juntos”, señaló el funcionario estadounidense durante una conferencia de prensa en la Cancillería mexicana.

Rubio adelanta una visita oficial a México, donde mantuvo una reunión con Sheinbaum y con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, en la que abordaron temas como la cooperación en diversos frentes, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado, en un momento en el que Washington ha redoblado su ofensiva contra los carteles de la droga.

El secretario dio crédito a la presidenta mexicana porque, aseveró, en su administración se han “abordado temas que hace mucho tiempo no se abordaban”, como los 59 delincuentes de alto nivel que eran requeridos por Washington, enfrentaban cargos por narcotráfico y fueron trasladados a Estados Unidos.

El funcionario de EE.UU. explicó que la presidenta mexicana ha hablado del tema con el presidente estadounidense, Donald Trump, y “se ha logrado mucho”, pero resaltó que seguirán intercambiando ideas y cooperando.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Con mucho respeto y admiración por la labor que ya han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan, no simplemente a México y a Estados Unidos, amenazan la paz y la estabilidad del mundo”, señaló el secretario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así mismo, Rubio reconoció que por parte de Estados Unidos “queda mucho por hacer”, aunque aclaró que Trump se ha enfocado en la criminalidad que se registra dentro de su propio país.

Como ejemplo, dijo, está la capital estadounidense donde el mandatario republicano ha desplegado a agencias federales y a la Guardia Nacional para que bajen los delitos.

“Y sigue ocurriendo y (Trump) está dispuesto a hacerlo en otros sitios si es necesario también, porque todos tenemos problemas y eso hay que enfrentarlo”, apuntó Rubio.

Finalmente, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que existen muchas armas que los carteles mexicanos compran a Estados Unidos, por lo que también se han enfocado en esa cuestión, una demanda reiterada por parte de México.