AI insta a candidatos en Malaui a priorizar derechos humanos en los comicios de septiembre

La organización publicó un manifiesto en el que estableció ocho prioridades que, a su juicio, deben encabezar la agenda del próximo presidente y del nuevo Parlamento.

Entre ellas se incluyen el derecho a la alimentación, los derechos de las mujeres, la libertad de asociación y de expresión, y la protección de las personas con discapacidad, incluidas las personas con albinismo.

“Como primer paso, el nuevo gobierno debe revisar y reformar las leyes que restringen la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos”, señaló el director regional de AI para África oriental y austral, Tigere Chagutah.

Durante su primer mandato, el presidente saliente, Lazarus Chakwera, prometió “acabar con la impunidad”, aplicar la Ley de Acceso a la Información, aprobar otras normas de protección y garantizar la transparencia en el Ejecutivo, recordó la ONG pro derechos humanos, pero esos compromisos no se cumplieron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Este mandato se ha quedado corto en materia de derechos humanos, definido por promesas rotas sobre la economía, los niveles de vida, la impunidad y el espacio cívico”, añadió Chagutah.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

AI señaló también entre los asuntos prioritarios la abolición de la pena de muerte, la mejora de la protección a refugiados y migrantes, la garantía de derechos para las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales) y la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva.

Amnistía denunció que la aprobación en mayo de 2022 de la enmienda a la ley de ONG restringió la libertad de asociación y las autoridades continúan utilizando la Ley de Transacciones Electrónicas y Ciberseguridad de 2016 para limitar la disidencia pacífica y hostigar a periodistas.

El acceso a la información también sigue siendo limitado, pese a que en 2020 entró en vigor la Ley de Acceso a la Información, que reconoce a los ciudadanos el derecho a solicitar datos a organismos públicos y entidades privadas que ejerzan funciones públicas.

“Estas leyes represivas han acelerado, sin duda, el cierre del espacio cívico. El próximo liderazgo debe romper con el pasado y abordar este declive en la situación de los derechos humanos en Malaui”, concluyó Chagutah.

Malaui, uno de los países más pobres del mundo, celebrará el 16 de septiembre elecciones presidenciales, parlamentarias y locales en un contexto de pobreza extrema, desconfianza en las instituciones y creciente malestar ciudadano.

Un total de 17 candidatos presidenciales competirán en los comicios, entre ellos el actual mandatario, de 70 años, y los expresidentes Peter Mutharika (2014-2020), de 85 años, y Joyce Banda (2012-2014), de 75.

Los tres han estado asociados a casos de corrupción y a gestiones económicas fallidas, lo que marcará el rumbo político y social del país en los próximos años.