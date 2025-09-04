Banderas portuguesa y de la UE ondean a media asta en Eurocámara por accidente en Lisboa

Bruselas, 4 sep (EFE).- El Parlamento Europeo tiene este jueves a media asta las banderas de Portugal y de la Unión Europea a la entrada de sus sedes en Bruselas y Estrasburgo (Francia), así como en sus oficinas en Lisboa, en solidaridad por el accidente en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória) en la capital portuguesa, que ha dejado al menos 15 muertos y 18 heridos.