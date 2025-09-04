Condenado un inmigrante cuyo arresto por agresión sexual suscitó protestas en Reino Unido

Hadush Gerberslasie Kebatu, de 38 años, negó los hechos durante el juicio en el tribunal de Chelmsford, al noreste de Londres, que lo halló culpable de dos cargos de agresión sexual, uno de intento de agresión, uno de incitación a una menor de 14 años a mantener actividad sexual y uno de acoso.

El juez Christopher Williams advirtió que Kebatu, cuya detención en julio, días después de llegar en bote por el Canal de la Mancha, provocó las primeras protestas frente a su albergue en Epping, debe esperar una sentencia de prisión inmediata, que se dictará el 23 de septiembre.

El magistrado consideró que la evidencia contra el acusado, que siguió el proceso con un traductor, era "clara y consistente" y que no había indicios de que las menores hubieran inventado los hechos.

El juicio reveló que Kebatu había hecho comentarios sexuales inapropiados a las adolescentes y había tocado el muslo a una de ellas, además de intentar besar a una mujer adulta mientras ella le ofrecía ayuda con su currículum.

El acusado, que ejercía como "profesor de deportes" en su país, negó las denuncias y declaró al tribunal: "No soy un animal".

La detención del etíope motivó protestas frente al Bell Hotel de Epping, al noreste de Londres, donde se hospedaba junto a otros solicitantes de asilo, y manifestaciones similares en otras localidades británicas.

En algunos casos, los enfrentamientos entre militantes de extrema derecha y grupos antirracistas acabaron con múltiples detenciones por altercados y daños materiales.

El Ayuntamiento de Epping ha iniciado acciones legales contra la empresa gestora del Bell Hotel para que deje de alojar a inmigrantes, aunque se oponen a su cierre tanto la compañía como el Gobierno, que necesita estos establecimientos para albergar a potenciales refugiados mientras se tramitan sus solicitudes.