Dos españoles entre los 18 heridos del accidente del funicular de Lisboa

"Autoridades portugueses nos acaban de informar de que hay dos ciudadanos españoles entre los heridos", precisaron cuando aún se desconoce nacionalidad del resto de las víctimas, que son al menos 15 muertos y 18 heridos.

"El Consulado de España en Lisboa está en permanente contacto con las autoridades portuguesas" y por el momento se descarta que haya alguna víctima mortal de nacionalidad española, dijeron previamente las mismas fuentes.

De los heridos, cinco se encuentran en estado grave, después de que descarrilara el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico del centro de la capital portuguesa, según datos de las emergencias médicas.

Por el momento, las autoridades portuguesas no han precisado las causas del descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.

