El IBEX 35 sube el 0,87 % por la moderación de la deuda y pendiente del empleo en EE.UU.

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, sumó 128,9 puntos, ese 0,87 %, y recuperó el nivel de los 14.900 puntos; en concreto cerró en 14.918 enteros. En el acumulado anual, gana el 27,55 %.

El selectivo español abría con avances ligeros y, aunque cotizó con ligeras pérdidas durante algún tramo de la sesión, mantuvo principalmente el tono positivo, ante la contención en el repunte del rendimiento de la deuda a muy largo plazo que predominó durante las últimas jornadas y por el buen tono de Wall Street.

De los grandes valores, BBVA subió el 2,46 %, como el tercer mayor ascenso de la tabla; Banco Santander, el 1,26 %; Inditex, el 1,07 %; Repsol, el 0,77 %, y Telefónica, el 0,22 %. En negativo, Iberdrola cedió el 0,41 %, la quinta mayor caída del IBEX.