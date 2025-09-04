Justicia de EEUU abre investigación criminal contra gobernadora de la Reserva Federal

El escrutinio inicial se ha centrado en las propiedades de Cook en Ann Arbor, Michigan, y Atlanta, de acuerdo con el diario neoyorquino The Wall Street Journal.

La pesquisa llega tras dos denuncias penales presentadas por Bill Pulte, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda designado por el presidente Donald Trump, quien acusado a Cook de incurrir en fraude hipotecario.

También se conoce después de que Cook presentara una demanda contra Trump por sus intentos para destituirla.

El pasado 29 de agosto tuvo lugar la primera audiencia en el caso en Washington D.C., sin que la jueza dictara una orden de restricción temporal para bloquear su despido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La primera mujer negra en formar parte de la junta de gobernadores de la Reserva Federal, solicita una orden de restricción temporal de emergencia inmediata que confirme su capacidad para continuar en su cargo mientras se examinan los méritos de su caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La batalla legal sobre la decisión de Trump de despedir a Cook, algo que solo puede hacer en casos muy excepcionales de mala conducta, podría alargarse meses, pese a los intentos del presidente estadounidense de seguir presionando a la Fed para que se avenga a sus peticiones de bajar los tipos de interés.

En esa batalla está en juego la independencia de la Reserva Federal, el banco central más importante del mundo, encargado de controlar la inflación.

Y es que Trump trata de conseguir una mayoría afín a él en la junta directiva de la Fed que en febrero podría negarse a renovar o confirmar un nuevo mandato de cuatro años para los presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal, quienes tienen derecho a voto sobre los tipos.