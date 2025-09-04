Meloni propone canales humanitarios existentes en lugar de la Flotilla para evitar riesgos

En una respuesta a la carta abierta de la líder del progresista Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, en la que instaba a la mandataria utlraderechista a explicar qué iba a hacer para proteger a los activistas de la Flotilla, Meloni aseguró que, aunque entiende el objetivo de la iniciativa, considera que utilizar "canales alternativos y más efectivos" evitaría los riesgos derivados de entrar en una zona de conflicto.

"Hacer uso de los canales humanitarios ya activos, no solo por parte del Gobierno italiano, evitaría exponer a los participantes en la iniciativa 'Global Sumud Flotilla' a los riesgos derivados de dirigirse a una zona de crisis y a la consiguiente carga para las distintas autoridades estatales involucradas de garantizar protección y seguridad", afirmó Meloni.

La flotilla, en la que viajan numerosos ciudadanos italianos, incluidos cuatro parlamentarios, tiene previsto zarpar hacia Gaza este domingo, tras verse obligados a retrasar dos días la salida por las condiciones meteorológicas en España.

Según el nuevo calendario, este domingo zarparán desde Sicilia 15 embarcaciones con cerca de 200 voluntarios a bordo, que se unirán a otras cinco que partieron el mismo domingo desde los puertos de Génova y La Spezia, en el norte del país.

Entre los pasajeros italianos se encuentran las eurodiputadas Benedetta Scuderi, de la alianza Verde Izquierda (AVS), y Annalisa Corrado, del PD; el diputado, también del PD, Arturo Scotto; y el senador del Movimiento 5 Estrellas Marco Croatti.

En su respuesta, Meloni recordó que Italia ya desempeña un papel destacado en la ayuda humanitaria a través de la iniciativa “Food for Gaza”, con la que se han distribuido más de 200 toneladas de productos de primera necesidad, alimentos y suministros médicos, incluso en las zonas más aisladas de la Franja.

La mandataria también reconoció que la flotilla puede tener un propósito simbólico o político, pero enfatizó que el Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para proteger a sus nacionales en el extranjero, tal como ha hecho hasta ahora.

“En cualquier caso, tomando nota de que la iniciativa pueda tener también un objetivo de naturaleza simbólica o política, y que por lo tanto se pretende llevar a cabo independientemente de lo anteriormente expuesto, el Gobierno italiano asegura que serán adoptadas todas las medidas de protección y seguridad para los connacionales en el extranjero en situaciones análogas”, concluyó Meloni.