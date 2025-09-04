Mexicano Grupo Financiero Banorte acuerda vender su banco digital Bineo a filial de Klar

El contrato establece la transferencia de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Bineo, lanzado en enero de 2024 como el primer banco 100 % digital con licencia propia en México.

Según informó Banorte a inversionistas, la consumación del acuerdo depende de la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y de la opinión del Banco de México.

“Grupo Financiero Banorte vendió Bineo, incluida su licencia. Lo anterior, como se ha venido informando, en línea con su estrategia de integrar todas las capacidades digitales en Banorte”, detalló la entidad financiera.

Desde el primer trimestre de 2025, Banorte detuvo la captación de nuevos clientes e invitó a los usuarios a migrar sus operaciones a la plataforma tradicional del grupo.

El director general de Banorte, Marcos Ramírez Miguel, había adelantado que se analizaba vender o fusionar la entidad, aunque defendió que Bineo “está andando, está bien, es entendible, está auditado y es un activo muy preciado”.

En ese entonces, subrayó que la decisión respondía a la necesidad de consolidar la estrategia digital del grupo bajo una sola plataforma con mayor eficiencia y capacidad de personalización.

“Más detalles se podrán dar una vez que se obtengan las autorizaciones y opiniones favorables de las autoridades correspondientes”, añadió Banorte en su nota.

Klar, por su parte, ha ganado presencia en el mercado mexicano a través de su sociedad financiera popular (sofipo) y desde diciembre presentó su intención formal ante las autoridades y reguladores mexicanos de convertirse en banco.

La compra de Bineo representa para la fintech un salto al nivel de banca múltiple en México, lo que le permitirá competir en igualdad de condiciones con entidades como Hey Banco (Banregio), Billú (Afirme), Openbank (Santander) y NOW (Invex).

Bineo surgió con una inversión cercana a 100 millones de dólares y un capital por 1.800 millones de pesos.

Alrededor de la operación, Banorte mantiene su apuesta digital a través de proyectos propios y de la eventual adquisición del negocio de RappiCard.

Esta reconfiguración se da en medio de la transformación del sistema bancario nacional, donde el auge de financieras tecnológicas se consolida en la consolidación de nuevas entidades bancarias en el país.