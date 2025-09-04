Mundo

Muere el italiano Giorgio Armani, creador de un imperio de la moda

ROMA. El diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años “rodeado por sus seres queridos”, informó la empresa.

Por AFP
04 de septiembre de 2025 - 10:35
Giorgio Armani, diseñador italiano.
“Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani”, señaló en un comunicado, según el reporte de AFP.

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán, lo que le obligó perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres, informó EFE.

“El re Giorgio” fue una leyenda absoluta de la moda, un ícono universal del estilo contemporáneo, puso a la mujer y su libertad en el centro e inventó estilos, siempre caracterizados por su eterna elegancia.

