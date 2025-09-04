Portugal rinde homenaje a las víctimas del accidente con una misa en Lisboa

La misa fue oficiada por el patriarca de Lisboa, Rui Valério, en la iglesia de São Domingos, en el centro de la ciudad y cerca de donde se produjo el descarrilamiento del funicular de Gloria.

En su sermón, Valério destacó que entre "el hombre y la máquina siempre ha existido una relación de confianza".

"Y por eso él se dejó transportar por ellas, por las máquinas, y con ellas trabajó sus campos y las usó para operaciones complejas, pero ayer la máquina nos traicionó a todos, no solo a quienes se subieron a ese ascensor", apuntó el religioso.

Valério agregó que el miércoles quedó patente una revelación sobre la vida de todos: "¿Puedo estar allí aquí? ¿Dónde estamos? En cualquier lugar", reflexionó.

En la misa estuvieron presentes varios ministro del Gobierno de Montenegro, como el de Exteriores, Palo Rangel, o la de Energía y Medioambiente, Maria da Graça Carvalho.

También acudió el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, que estuvo sentado entre Rebelo de Sousa y Montenegro.

Los fallecidos en el accidente son cinco portugueses y otras personas de hasta seis nacionalidades, como la alemana, la estadounidense o la surcoreana.

Entre los 23 heridos, hay portugueses y nacionales de hasta nueve países, como España. Los dos españoles fueron dados de alta anoche del hospital.