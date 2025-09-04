Varios heridos cuando un autobús rojo invadió una acera en el centro de Londres

Entre los heridos figura el conductor del autobús de la línea 24, según las fuerzas del orden, que han puntualizado que ninguna persona ha sido detenida y que se ha iniciado una investigación.
Las imágenes del lugar divulgadas por las cadenas muestran la parte delantera del vehículo visiblemente dañada.
La calle donde se produjo el incidente permanece cortada y todos los vehículos están siendo desviados de la zona.
Según testigos, el autobús circulaba a gran velocidad cuando subió a la acera, en uno de los lugares más concurridos por turistas y cerca de la estación de tren de Victoria.
