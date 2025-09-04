Varios heridos cuando un autobús rojo invadió una acera en el centro de Londres

Londres, 4 sep (EFE).- Varios peatones fueron hospitalizados este jueves en Londres después de que un autobús rojo de esta capital subiera a la acera cerca de la estación Victoria, informó la Policía Metropolitana (Met, en inglés), aunque no hubo víctimas mortales.