Al menos diez heridos tras un choque múltiple en el norte de Lima

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que cuatro mujeres heridas, entre ellas una menor de 13 años, fueron trasladadas con diversas contusiones al hospital de la ciudad de Huaral, a unos 74 kilómetros de Lima.

Otros seis heridos fueron llevados al hospital de la vecina ciudad de Chancay, por presentar politraumatismos, por lo que fueron atendidos en el área de emergencia del nosocomio.

El Ministerio de Salud agregó que se mantiene en alerta por si es necesario evacuar a alguno de los heridos, para lo cual ya se ha coordinado con hospitales e institutos sanitarios de Lima Metropolitana.

A su turno, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que el comando de la Policía Nacional del Perú (PNP) envió a un grupo de agentes y también se dispuso la presencia de miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para auxiliar a los heridos y afectados

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) detalló que en el accidente, que al parecer fue motivado por la densa neblina que cubre la zona, se produjo a la altura del kilómetro 65 de la carretera Panamericana Norte, en un tramo conocido como la variante de Pasamayo, e involucró a 11 vehículos.

Entre estos vehículos involucrados estuvieron tres ómnibus y una furgoneta de transporte de pasajeros, todos con su documentación en regla, además de otros siete vehículos particulares "que son materia de investigación".