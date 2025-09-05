Atacada con un cuchillo una profesora en una escuela alemana de formación profesional

La Policía de Essen informó en su cuenta de la red social X de un gran operativo en la zona de la escuela de formación profesional tras un ataque contra una persona del profesorado, que resultó herida.

Esa persona, una docente, recibió atención médica inmediata en el lugar del ataque y fue trasladada a un hospital.

"Según el estado actual de las investigaciones, la profesora sufrió heridas de arma blanca en el ataque", explicó la Policía, que no identificó al autor del ataque.

Según el diario 'Bild', se trataría de un alumno de la institución de 18 años, de origen albano-kosovar. En la escuela de formación profesional están matriculados 1.700 alumnos.

De acuerdo con la 'Westdeutsche Allgemeine Zeitung' (WAZ), el autor huyó del lugar y helicópteros de la Policía sobrevolaban la zona para buscarle.

Agentes de la Policía se toparon durante la huida de aquél con el supuesto autor y lo "identificaron sin duda" como la persona que atacó a la docente.

Durante la detención los agentes tuvieron que hacer uso de sus armas de fuego, indicó la Policía.

El sospechoso resultó herido y actualmente está recibiendo atención médica, agregó.