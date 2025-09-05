Museo Thyssen de Madrid acogerá una muestra fotográfica sobre los 2 años de asedio a Gaza

Según indica el centro en un comunicado este viernes, se ha contado para ello con la colaboración de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA) y el Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO).

La muestra llevará por título 'Gaza a través de sus ojos' y reunirá una treintena de fotografías en las que se documenta la vida en esa zona del planeta desde que comenzó la ofensiva militar de Israel.

"Durante casi dos años, la franja de Gaza ha sido devastada, soportando bombardeos casi constantes, desplazamientos forzados, destrucción y el colapso de los servicios básicos. Barrios y ciudades enteras han sido arrasados", apunta el texto del Thyssen-Bornemisza.

En él se recuerda el valor testimonial de estas imágenes ante la prohibición de las autoridades israelíes de la entrada de medios internacionales en la zona y tras la muerte de más de 200 periodistas palestinos que trataban de mostrar la realidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mas de 64.000 personas, la mayoría civiles, y de ellos miles de niños, han muerto después de setecientos días de conflicto armado en la Franja de Gaza, informó el Ministerio de Sanidad en su informe diario que recoge cifras del día anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ofensiva de Israel en la zona es la respuesta militar de este país tras los ataques que sufrió por parte de la milicia palestina de Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y más de 200 secuestrados.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que está llevando a cabo Israel sobre la Franja.