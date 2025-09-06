El Constitucional de Kosovo bloquea temporalmente la formación de un nuevo Gobierno

Según informó este sábado el portal kosovar 'Koha', la medida temporal entró en vigor la víspera y se prolongará hasta el 30 de septiembre, cuando se espera una decisión definitiva de la Alta Corte sobre las denuncias presentadas.

La LS, principal partido de la minoría serbokosovar, alega, junto a otro diputado de una minoría no serbia, que el método aplicado para elegir a los vicepresidentes del Parlamento correspondientes a las comunidades no mayoritarias es anticonstitucional y viola el reglamento de la Asamblea.

En su apelación, la LS pide al citado tribunal que declare que el presidente del Parlamento, Dimal Basha, ha violado la Carta Magna y las normas del hemiciclo al separar la votación del vicepresidente de las comunidades étnicas no serbias y al invitar al grupo multiétnico a hacer su propuesta antes que a la comunidad serbia.

Además, no se logró la elección del vicepresidente serbio, pues después de no lograrse la mayoría requerida, de 61 votos (de un total de 120), Basha clausuró la sesión y declaró constituido el Parlamento.

Sin embargo, según el reglamento, la sesión constitutiva se considera completada solo después de que se hayan elegido los cinco vicepresidentes, pero solo cuatro de ellos fueron elegidos.

El Tribunal Constitucional decide por unanimidad, a petición de los demandantes, imponer una medida provisional que prohíbe cualquier acción de los miembros electos de la Asamblea de Kosovo, así como cualquier procedimiento para la formación del Gobierno.

En Kosovo, una antigua provincia serbia que declaró su independencia en 2008, los serbios (5% de la población) tienen garantizados constitucionalmente 10 escaños parlamentarios y un vicepresidente.

Los procedimientos para la formación de un nuevo gobierno en Kosovo llevan meses estancados debido a numerosas disputas jurídicas y políticas entre los diversos partidos.

Como resultado, el país continúa gobernado por el gabinete en funciones del primer ministro saliente, el nacionalista Albin Kurti, aunque con poderes técnicos reducidos.

Si bien el partido de Kurti, el 'Movimiento de Autodeterminación' (LVV), ganó las elecciones legislativas del 9 de febrero pasado, con 48 de los 120 escaños parlamentarios está lejos de las mayoría absoluta necesaria.

Aún no está claro si Kurti logrará el apoyo de alguno de los partidos de la oposición para formar un nuevo Ejecutivo.

Si fracasa, el mandato para formar un nuevo gobierno recaerá en la oposición, y si esta tampoco lo logra, deberán convocarse elecciones generales anticipadas.