Las reservas chinas de divisas crecieron un 0,91 % intermensual en agosto

El incremento con respecto a la cifra final de julio fue de unos 29.900 millones de dólares, indicó en su página web la institución, que lo atribuyó al retroceso del índice dólar y a la subida de los precios de los activos financieros globales, impulsados por las expectativas sobre política económica y datos macroeconómicos.

Las mencionadas fluctuaciones en los precios de los activos, unidas a la variación de los tipos cambiarios, se tradujeron en esa subida.

La cifra, además, iguala a la registrada en junio, que fue la más alta para este indicador desde diciembre de 2015.

"La economía china mantiene un progreso firme, demostrando fuerte resistencia y vitalidad y prestando apoyo a la estabilidad general de sus reservas de divisas extranjeras", reza el comunicado.

