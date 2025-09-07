Al menos ocho heridos deja caída de vehículo desde un puente en centro histórico de Lima

Lima, 7 sep (EFE).- Al menos ocho personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, luego de una miniván con pasajeros cayera este domingo, por causas aun no precisadas, desde un puente en el centro histórico de Lima y rumbo a la zona turística del Parque de la Muralla, informaron fuentes oficiales.