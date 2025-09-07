Fallece a los 48 años el reconocido periodista peruano Jaime Chincha

Chincha se hizo conocido en su país desde muy joven, al integrar la primera generación de reporteros del Canal N de televisión, en los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000),

Según la información, el periodista falleció en su domicilio, en el distrito limeño de Miraflores.

Chincha también condujo programas en la emisora RPP, que este domingo lamentó su muerte y envió sus condolencias a sus familiares y amigos.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó sus condolencias y destacó que Chincha fue un "entrevistador perspicaz", además de comentarista y analista político.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La ANP se une al pesar del sector y extiende sus condolencias a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos", señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su turno, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) lamentó "profundamente el fallecimiento del periodista Jaime Chincha, cuya voz y compromiso marcaron la agenda pública del Perú en los últimos años".

Conductoras televisivas como Juliana Oxenford, con quien compartió programa, recordó su "complicidad para las causas justas", mientras que Rosa María Palacios señaló que Chincha fue "un buen periodista, un colega amable y confiable, pero por sobre todas las cosas, un hombre bueno".

"Muy joven para decirle adiós", lamentó.