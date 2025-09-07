Reino Unido reúne a EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda por la seguridad fronteriza

El encuentro reunirá a los cinco países miembros de la alianza de democracias de habla inglesa Five Eyes, formada tras la Segunda Guerra Mundial para la cooperación en seguridad y el intercambio de inteligencia.

"Reconstruir nuestra reputación en el ámbito global es la manera de afrontar el crimen organizado y proteger nuestras fronteras", declaró la ministra en un comunicado.

"Ya hemos restablecido nuestra relación con la Unión Europea, alcanzado un acuerdo con el G7 (el grupo de las siete economías más industrializadas) contra las mafias de tráfico de personas y puesto en marcha un pacto pionero de devoluciones con Francia", recordó.

En la cita de los Five Eyes, se acordarán nuevas medidas "para golpear con fuerza a los traficantes de personas", afirmó.

Mahmood fue designada el viernes ministra del Interior en una remodelación del Gobierno laborista precipitada por la dimisión de la viceprimera ministra Angela Rayner, quien renunció tras un informe que detectó una infracción del código ministerial.

La nueva responsable de Interior, que sustituye a Yvette Cooper -ahora en Exteriores-, tiene como principal desafío reducir la inmigración legal e ilegal al Reino Unido, un asunto clave para buena parte del electorado.

Según datos de su ministerio difundidos este domingo, 30.000 personas han llegado a Inglaterra en botes desde Francia por el canal de la Mancha en lo que va de año, de las cuales 1.097 llegaron el sábado en 17 embarcaciones.