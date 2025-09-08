"Generación Z" de Nepal protesta en las calles contra el veto de redes sociales en el país

El bloqueo fue ordenado el pasado jueves por el Ministerio de Comunicación, que instruyó a la Autoridad de Telecomunicaciones a impedir el acceso a todas las redes sociales que, como las de Meta, no se registraron ante las autoridades locales como exige una nueva directiva.

Según el ministro de Comunicación, Prithvi Subba Gurung, el Gobierno intentó dialogar con las empresas a través de canales diplomáticos, pero estas ignoraron un ultimátum de una semana. La medida, afirmó, busca regular la difusión de "contenido ilegal o dañino", actuando bajo una orden del Tribunal Supremo.

Sin embargo, el detonante se encontró con un descontento que ya era viral. Durante días, los jóvenes habían protestado en línea bajo las etiquetas '#NepoKid' y '#NepoBabies' para denunciar una cultura de nepotismo y amiguismo en la que, según ellos, las oportunidades laborales y políticas se heredan en lugar de ganarse por mérito.

Para esta generación, el bloqueo de las redes fue percibido como un intento de silenciar su principal canal de disidencia.

La protesta de este lunes, convocada en la céntrica zona de Maitighar por el grupo 'Hami Nepal', se ha caracterizado por su independencia de los partidos políticos tradicionales. Como gesto simbólico, los organizadores hicieron un llamamiento a los estudiantes para que acudieran vistiendo sus uniformes escolares y portando libros, proyectando una imagen de protesta pacífica y educada.

El movimiento atrajo el apoyo del popular alcalde de Katmandú, Balendra Shah, quien llegó al poder como candidato independiente. En una publicación en Facebook, Shah explicó que, aunque no puede participar por superar el límite de edad de 28 años fijado por los organizadores, su "apoyo total" está con los manifestantes.

Shah advirtió a los partidos políticos que no intentaran instrumentalizar una protesta que describió como "espontánea" y un reflejo de las aspiraciones de una nueva generación.

No es la primera vez que Nepal choca con las grandes tecnológicas. En noviembre de 2023, el país prohibió TikTok por su "impacto negativo en la sociedad", aunque levantó el veto nueve meses después, una vez que la compañía china completó su registro oficial, sentando un precedente para la regulación actual.