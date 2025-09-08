La crisis energética llegará a dejar al 47 % de Cuba a la vez sin corriente este lunes

La crisis energética en la isla, agravada desde hace un año, provoca apagones de más de 20 horas diarias en amplias regiones del país, entre ellas grandes ciudades como Santiago de Cuba, Matanzas y Holguín. En La Habana, oscilan entre las seis y más de diez horas al día.

En los últimos meses se han registrado además cuatro apagones nacionales, de los que la isla ha tardado días en recuperarse. Esta madrugada estuvo cerca otro, cuando el fallo de una línea de alta tensión dejó a oscuras por unas horas gran parte del este de la isla.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, estimó que en el momento de máxima demanda de esta jornada la capacidad máxima de generación eléctrica será de 1.910 megavatios (MW) para una demanda de 3.450 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.540 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.610 MW. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Actualmente, ocho de las 20 unidades de producción termoeléctrica están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Además, 34 centrales de generación distribuida (motores) no funcionan por falta de combustible (diésel y fueloil).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las centrales termoeléctricas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento, mientras que hay motores de generación eléctrica fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de "asfixia energética".

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) cubano sea negativo este año.

Los cortes impulsan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las de julio de 2021.