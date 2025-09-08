Mueren 4 soldados israelíes en combate en la Franja de Gaza

Las víctimas fueron identificadas como Uri Lamed, de 20 años; Gadi Cotal, de 20; Amit Arye Regev, de 19, y un cuarto soldado cuyo nombre aún no fue autorizado para su publicación.

Según el diario local The Times of Israel, el ataque se produjo alrededor de las 06.00 hora local (03.00 GMT) en Yabalia, al norte de la ciudad de Gaza, cuando entre tres y cuatro milicianos de Hamás abrieron fuego contra un puesto militar poco después de que las tropas regresaran de una operación nocturna.

Los atacantes se acercaron a un tanque, dispararon contra su comandante -que tenía la cabeza fuera de la escotilla- y arrojaron después un artefacto explosivo dentro del blindado, lo que causó la muerte de los cuatro soldados, de acuerdo con la investigación preliminar citada por el medio.

El ministro de Defensa israelí expresó a través de su cuenta de X su "más sentido pésame" por los soldados fallecidos. "Deseo abrazar a las familias en duelo en este momento difícil", añadió.

Asimismo, destacó: "Fortalezco a los heroicos combatientes de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) que arriesgan sus vidas y luchan con valentía en este momento para rescatar a todos los rehenes y derrotar a la organización terrorista Hamás".

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista, cifró este lunes en 64.522 los muertos por ataques israelíes desde el inicio de la guerra, una estadística que no distingue entre combatientes y civiles.