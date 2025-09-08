Ortega y Murillo felicitan a Kim Jong-un por los 77 años de fundación de Corea del Norte

En un mensaje, los comandatarios sandinistas destacaron la firmeza y "el sabio liderazgo" con que Kim Jong-un está dirigiendo Corea del Norte, y expresaron su deseo de que lo siga guiando "en la defensa de sus derechos".

"En nombre del pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua transmitimos nuestras más cálidas y fraternas felicitaciones al heroico pueblo, partido y Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, en la histórica conmemoración del 77º aniversario de su fundación, el 9 de septiembre de 1948", señalaron Ortega y Murillo en una carta.

"Este acontecimiento trascendental marcó el inicio de una nueva etapa de independencia, dignidad y soberanía para la RPDC, inspirando a los pueblos del mundo en su lucha por la libertad", destacaron.

Además, resaltaron "el legado inmortal del gran presidente Kim Il Sung y del querido dirigente Kim Jong Il, hoy continuado bajo su firme y sabio liderazgo".

"Querido hermano Kim Jong-un, sigue guiando al pueblo coreano en la defensa de sus derechos, en la construcción de su propio destino y en la afirmación de su lugar digno en la comunidad internacional", instaron.

Aseguraron que el pueblo y Gobierno de Nicaragua se sienten "profundamente honrados de compartir con la RPDC una amistad fraterna e histórica, forjada en la solidaridad, el respeto mutuo y la lucha común por la justicia, la paz y la autodeterminación de nuestros pueblos".

"Reiteramos nuestro compromiso invariable de seguir fortaleciendo los lazos de hermandad y cooperación, que constituyen un ejemplo de unidad frente a los desafíos globales y una expresión de la voluntad indestructible de nuestras naciones de avanzar en un mundo más justo y multipolar", indicaron.

Nicaragua y Corea del Norte establecieron relaciones diplomáticas el 21 de agosto de 1979 durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

Esos lazos fueron suspendidos en 1990 por la Administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), tras derrotar en las urnas a Ortega y los sandinistas.

Nicaragua y Corea del Norte, que restablecieron sus relaciones en 2007 con el retorno de Ortega al poder, se caracterizan por su alianza con Rusia y por su oposición a Estados Unidos y al resto de países occidentales.