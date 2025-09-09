El Consejo de Seguridad se reúne mañana de emergencia para tratar ataque israelí a Catar

La reunión, prevista a las 15:00 hora local (19:00 GMT) ha sido solicitada por Argelia, Pakistán y Somalia, los tres países musulmanes miembros actuales del Consejo de Seguridad, y tras ser exigida por Catar.

El ataque israelí de este martes tuvo como objetivo una reunión de dirigentes de Hamás en la capital catarí, Doha, y causó la muerte de cinco miembros de la organización palestina, además de un agente catarí de la Policía.

El primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, afirmó hoy que el ataque israelí "no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral", contra un "Estado mediador" que es sede de negociaciones formales entre Israel y el grupo palestino Hamás.

El ataque de Israel ha sido ampliamente criticado por toda la comunidad internacional, e incluso Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha emitido declaraciones contradictorias al respecto, lo que parece indicar que la acción no contó con su beneplácito.

