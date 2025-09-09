Sydney Sweeney y Stephen Colbert, entre los presentadores de la edición 77 de los Emmy

Los Ángeles (EE.UU.), 9 sep (EFE).- Sydney Sweeney, Stephen Colbert y la colombiana Sofía Vergara serán algunas de las personalidades encargadas de presentar la 77ª edición de los premios Emmy, que se celebrarán este domingo en Los Ángeles, bajo la conducción de Nate Bargatze, informó este martes la Academia de la Televisión estadounidense.