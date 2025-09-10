CATL prevé reanudar pronto la producción en su mayor mina de litio tras un mes parada

Según informó este martes el diario especializado Securities Times, la filial local Yichun Times New Energy Mining celebró una reunión para preparar el reinicio de la explotación y decidió convocar a los primeros trabajadores que habían sido trasladados a otras plantas.

La mina, cuya licencia venció el pasado 9 de agosto, había cesado su actividad de forma puntual mientras CATL tramitaba ante las autoridades locales la renovación del permiso de explotación.

La empresa aseguró en agosto que había entregado toda la documentación requerida y que confiaba en un resultado “relativamente positivo”.

El yacimiento de Jianxiawo es considerado el de mayor capacidad de la región de Yichun, conocida como el “valle del litio” de China, y dispone de reservas estimadas en más de 77.000 millones de toneladas, con una vida útil proyectada superior a 25 años, según datos oficiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

CATL, con sede en Ningde (sureste), protagonizó en mayo la mayor salida a bolsa del mundo en lo que va de 2025, con unos 5.300 millones de dólares, y mantiene una fuerte presencia internacional, incluida una inversión conjunta con Stellantis para levantar una fábrica de baterías en Zaragoza (España).