El petróleo de Texas sube un 1,66 % tras la intrusión de drones de Rusia en Polonia

Nueva York, 10 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este miércoles un 1,66 %, hasta 63,67 dólares el barril, presionado por las tensiones geopolíticas en el este de Europa, pese a un aumento inesperado en las reservas comerciales de crudo de EE.UU.