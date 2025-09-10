La feria intraafricana IATF cierra con acuerdos comerciales de 41.000 millones de euros

Los organizadores anunciaron en la ceremonia de clausura que "los resultados superaron con creces las expectativas", muy por encima de los 36.000 millones alcanzados en la anterior edición de El Cairo de 2023, y que Argelia representa casi el 23 % del monto total con 11.000 millones de dólares.

La IATF anunció este miércoles la creación de una caja de financiación para pequeñas empresas y jóvenes inventores africanos, para acompañar y financiar 30 empresas participantes.

La mayor plataforma de instituciones y emprendedores africanos abordó en esta edición la activación de la zona para la liberación del comercio de bienes y servicios entre los 54 países de la ZLECAF, lanzada oficialmente en 2018 y que conforma el espacio común más grande del mundo.

El intercambio comercial entre los países del continente representa actualmente el 15 %, mientras que el comercio entre estos y Europa supera el 30 %, el 20 % con China y solo alrededor del 5 % con Estados Unidos, según los organizadores del evento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mercado africano cuenta con más de 1.400 millones de consumidores y con un PIB de 3,5 billones de dólares, ante lo que los participantes de la Feria pretenden ampliar el comercio interno africano hasta un 30 % en 2030.