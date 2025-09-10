La violencia se extiende a cárceles de Nepal y deja 5 muertos, motines, e intentos de fuga

Katmandú, 10 sep (EFE).- Al menos cinco personas murieron en un motín en un complejo penitenciario en el oeste de Nepal, elevando a 30 la cifra total de fallecidos por la violencia que sacude al país, mientras las protestas continuaban esporádicamente la pasada noche a pesar de la dimisión del primer ministro, K.P. Sharma Oli.