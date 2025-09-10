Rusia lanzó deliberadamente contra Polonia al menos 8 drones, según Zelenski

"Moscú siempre fuerza los limites de lo posible, y si no encuentra una reacción contundente se queda en el nuevo nivel de escalada. Lo de hoy es un nuevo nivel de escalada: drones ruso-iraníes Shahed operando en el espacio aéreo de Polonia, en el espacio aéreo de la OTAN", escribió Zelenski.

Rusia empleó en total en este ataque contra Ucrania que se extendió a Polonia más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones, según el presidente ucraniano.

"No fue un solo shahed", dijo Zelenski sobre los drones que cruzaron a Polonia. El presidente ucraniano dijo que "al menos ocho drones de ataque iban dirigidos hacia Polonia".

Zelenski pidió más sanciones y que Ucrania reciba suficientes armas para frenar la escalada de ataques aéreos por parte de Rusia.

El presidente ucraniano señaló que lo ocurrido en este ataque es "un precedente extremadamente peligroso para Europa".

Drones rusos ya habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a neutralizar vehículos no tripulados de Rusia.