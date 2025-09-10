Túnez condena el "atroz" ataque israelí en Catar que viola "convenios internacionales"

El Ministerio de Exteriores tunecino considera que la agresión supone una "flagrante violación de todas las leyes y convenios internacionales" y expresó su plena solidaridad con Catar, "país hermano".

El Ejecutivo tunecino pidió materializar una "visión común para la seguridad árabe" con el fin enfrentar las "amenazas que la entidad sionista (Israel) representa para la paz y la estabilidad no solo en la región, sino en todo el mundo".

Israel bombardeó este martes en la capital catarí un edificio donde la delegación negociadora del grupo palestino Hamás mantenía una reunión para abordar la última propuesta de tregua en Gaza.

El grupo islamista dijo que cinco de sus miembros han muerto en el ataque israelí contra Doha (Catar), aunque ninguno de ellos eran parte de su delegación negociadora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta acción ocurrió el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel había aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza.