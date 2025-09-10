Tusk: estamos en el momento más cercano a un conflicto abierto desde la II Guerra Mundial

Cracovia (Polonia), 10 sep (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo este miércoles ante el Parlamento que, tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, se está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial".