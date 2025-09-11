Detenido el rapero italiano Baby Gang por posesión ilegal de armas

El cantante de trap italo-marroquí, muy popular por canciones que superan los 100 millones de reproducciones y por colaboraciones internacionales, entre ellas con el español Morad, fue trasladado a la cárcel de San Vittore, en Milán.

El arresto se produjo en el marco de una investigación iniciada en enero de 2024 por la Fiscalía de Lecco (norte), que involucra a otras cuatro personas acusadas de complicidad en la tenencia y posesión ilegal de armas de fuego, así como de cocaína con fines de distribución, con un volumen de negocio estimado en unos 12.000 euros mensuales.

Las pesquisas se originaron tras el hallazgo de un fusil de asalto tipo AK-47 de fabricación checoslovaca que fue rastreado hasta los otros cuatro investigados, todos pertenecientes a la misma familia, y que habría sido utilizada en la grabación de algunos vídeos musicales de Baby Gang y Simba La Rue, otro rapero italiano actualmente en prisión.

Baby Gang, cuyo nombre real es Zaccaria Mouhib, ya había sido condenado a dos años y nueve meses de prisión por un tiroteo ocurrido en 2022 en Corso Como, en Milán, si bien actualmente se encontraba en libertad a la espera de ser custodiado por los servicios sociales para cumplir su pena, según medios locales.

Su detención se produjo después de su actuación en un concierto de otro rapero italiano, Emis Killa, que tuvo lugar la pasada noche en Milán.