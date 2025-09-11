El BCE eleva tres décimas, al 1,2 %, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025

Fráncfort (Alemania), 11 sep (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ha mejorado tres décimas, hasta el 1,2 %, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025, en tanto que ha rebajado una décima, al 1 %, el pronosticado para 2026 y ha mantenido en el 1,3 % el de 2027.