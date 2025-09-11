El BCE eleva tres décimas, al 1,2 %, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025

Además, el BCE ha elevado una décima, al 2,1 %, la inflación media prevista para este ejercicio, con lo que vuelve a dejar para 2026 la consecución del objetivo del inflación del 2 % que la entidad mantiene como referencia para la toma de sus decisiones de política monetaria.
Para 2026 la previsión de inflación general en la eurozona se eleva también una décima, al 1,7 %, en tanto que para 2027 baja al 1,9 %, una décima menos.
El comunicado publicado este jueves por el BCE dice que las nuevas proyecciones de los expertos presentan un panorama "muy similar" al de junio.
La inflación subyacente (sin energía ni alimentos) se mantendrá en el 2,4 % este año y en el 1,9 % el próximo, para bajar al 1,8 % en 2027, una décima menos de lo previsto en junio.
