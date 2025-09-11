Las negociaciones entre Mercosur y EAU tienen un 80 % de avance, afirma Paraguay

Asunción, 11 sep (EFE).- Las negociaciones entre el Mercosur -el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, de reciente incorporación- y Emiratos Árabes Unidos (EAU) para firmar un acuerdo comercial tienen un 80 % de avance, informó este jueves el Ministerio de Exteriores en Asunción.