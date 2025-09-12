Japón realizará este fin de semana un despliegue sin precedentes de F-15 a Europa y Canadá

Tokio, 12 sep (EFE).- El ministro de Defensa de Japón, Gen Nakatani, anunció este viernes que llevará a cabo un despliegue sin precedentes de cazas F-15 a partir del domingo al Reino Unido, Alemania y Canadá en el marco de un programa para fomentar los intercambios entre unidades en el actual ambiente geopolítico.