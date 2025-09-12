Nicaragua divulga fotos de médico opositor luego que EE.UU. le exigiera una prueba de vida

Las imágenes fueron divulgadas el mismo día en que el Gobierno de Estados Unidos pidió al de Nicaragua una prueba de vida del médico opositor, quien cuando fue detenido realizaba su residencia en el Hospital Amistad Japón-Nicaragua, en la ciudad colonial de Granada.

"Imágenes de la visita al golpista nicaragüernse Yerri Gustavo Estrada Ruiz de su cónyugue Xóchilt Natalia Castol Velásquez", indicó el Ejecutivo nicaragüense a través de sus medios.

El Gobierno sandinista precisó que las imágenes de esa visita fueron tomadas el pasado 3 de septiembre y enfatizó que el "preso nicaragüense" nació en el municipio de Quezalguaque, departamento de León, el 31 de mayo de 1995, sin mencionar que también tiene la nacionalidad costarricense.

Aunque lo identifican como "golpista", las autoridades no han dado a conocer ninguna acusación legal contra ese médico, de 30 años.

Este viernes la Embajada de Estados Unidos en Managua compartió un mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. en el que denuncia que "hace tres semanas la dictadura Murillo-Ortega arrestó, torturó brutalmente y finalmente hizo desaparecer al Dr. Yerri Estrada".

"¿Su 'delito'? Defender la libertad durante manifestaciones cívicas pacíficas. ¿Está Murillo tan insegura de sí misma que no puede proporcionar evidencias de que esté vivo? #LibertadYa", agregó esa oficina adscrita al Departamento de Estado.

Familiares de disidentes bajo custodia en Nicaragua han lanzado un SOS global luego de que dos opositores y críticos con el Gobierno de Ortega y Murillo fallecieran tras las rejas en agosto pasado.

Los familiares han demandado al Estado de Nicaragua una prueba de vida de sus seres queridos, y han comparado la muerte bajo custodia de los opositores Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas Zepeda con las que ejecutaba la extinta Guardia Nacional del dictador Anastasio Somoza Debayle.

En el caso del médico, su madre, la nicaragüense Rosa Ruiz ha suplicado por su liberación y ha clamado por una intervención divina y ayuda internacional para la liberación del médico, que perteneció a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua.

En específico, Ruiz ha pedido ayuda a Costa Rica, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para, señaló, "poder sacar a mi hijo de esas tenebrosas cárceles" en Nicaragua.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".