Sikorski visita Ucrania tras la intrusión de drones rusos en el espacio aéreo polaco

La llegada de Sikorski a Ucrania ha sido anunciada en redes sociales tanto por el Ministerio de Exteriores de Polonia como por el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, que le ha recibido en la estación de trenes de Kiev.

"Con la escalada de terror ruso contra Ucrania y las provocaciones contra Polonia de fondo, nos mantenemos firmes juntos. Hoy tendremos conversaciones sustanciales sobre nuestra seguridad común, sobre el acceso de Ucrania a la UE y la OTAN y sobre la presión a Moscú", escribió Sibiga.

La influyente historiadora y esposa de Sikorski Anne Applebaum ha viajado con su marido a Kiev. Applebaum ha sido desde el comienzo de la guerra muy activa en su apoyo a la causa de Ucrania.

La visita de Sikorski a Kiev coincide con el comienzo de maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia en el territorio de estos dos países y en los mares Báltico y Barents.

