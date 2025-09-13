El Ejercitó israelí ocupa la casa de un cineasta palestino ganador de un Oscar

Jerusalén, 13 sep (EFE).- El Ejército israelí ocupó este sábado la vivienda del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental 'No other Land', después de que colonos atacaran su aldea en el sur de Cisjordania ocupada, según informó a EFE uno de los codirectores del largometraje.