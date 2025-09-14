Cineasta palestino ganador del Óscar dice que colonos israelíes hirieron a sus hermanos

"Estoy con mis hermanos en el hospital. Esta tarde, un grupo de colonos israelíes nos atacaron en nuestra tierra", dijo Adra en un mensaje en la red social Instagram, en el que aparece un vídeo del momento del ataque.

En él, se ve cómo uno de los colonos intimida a su hermano con un quad y cómo su primo es agredido en Al Tuwani, sur de Cisjordania. Basel añadió que, mientras él estaba en el hospital, soldados israelíes allanaron su casa, donde estaba su mujer y su hija de nueve meses, en su búsqueda.

El Ejército israelí dijo anoche, en un comunicado, que soldados acudieron a la aldea después de que palestinos supuestamente "lanzaran piedras", hiriendo a dos israelíes. Añadió que sus fuerzas estaban registrando la zona e interrogando a gente.

Horas antes, el también codirector de 'No other Land', el israelí Yuval Abraham, había confirmado a EFE que soldados israelíes habían invadido la vivienda de Basel, y expresado el temor de que este pudiera ser arrestado una vez le encontraran los uniformados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las aldeas palestinas, y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos", dijo Abraham por teléfono, que aseguró que algunos familiares de Adra habían sido golpeados por colonos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el inicio de la ofensiva militar contra Gaza en octubre de 2023, los ataques violentos de colonos en Cisjordania ocupada se han incrementado, con un repunte también en Masafer Yatta, el conjunto de aldeas palestinas que protagoniza el documental.

En marzo, colonos atacaron al también codirector palestino, Hamdan Ballal. "Venían a matarme", aseguró entonces a EFE quien, tras el ataque, permaneció una noche detenido en una base militar.

El pasado 28 de julio, en uno de estos ataques, el activista y colaborador en la película Odeh Hadalin fue asesinado por el disparo de un colono en Masafer Yatta. El colono, Yinon Levi, había sido sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos en 2024 por sus repetidos ataques violentos contra palestinos.

El documental abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en la aldea de Basel Adra, que muestran de forma gráfica las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y la expulsión forzosa de los palestinos.