Detenido el conductor del autobús arrollado por un tren que dejó diez muertos en México

En un breve comunicado en redes sociales, la dependencia informó que el arresto fue realizado en la ciudad de Morelia, Michoacán (oeste), en colaboración con la fiscalía de ese estado.

El arrestado, identificado como Gustavo Alfredo 'N', enfrenta cargos "por los delitos de homicidio y lesiones", apuntó la autoridad.

"El detenido era quien conducía el autobús siniestrado contra un tren durante los hechos ocurridos el lunes 8 de septiembre, donde 10 personas perdieron la vida", aseguró la fiscalía.

El pasado lunes 8 de septiembre, Protección Civil del Estado de México informó del incidente que ocurrió en las primeras horas del día, en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), cuando el ferrocarril impactó al autobús de la línea Herradura de Plata.

Diez personas fallecieron y más de 40 resultaron heridas tras el siniestro, según informaron entonces las autoridades locales.

En redes sociales, circuló un video en el que se podía ver a varias personas que intentaban ayudar a salir por el techo del autobús a los pasajeros atrapados, mientras que otros más se encontraban en el suelo.