Inteligencia ucraniana confirma ataque combinado a logística ferroviaria rusa

En declaraciones a la agencia Interfax, una fuente del GUR informó de una operación única en cuanto a su complejidad para interrumpir la comunicación ferroviaria rusa en la dirección Oriol-Kursk, llevado a cabo el sábado por la inteligencia ucraniana y las Fuerzas de Operaciones Especiales, y en la cual dos efectivos de la Guardia Nacional Rusa fueron eliminados y un tercero sufrió la amputación de ambas piernas.

Según la fuente, empleados de la empresa de ferrocarriles rusos descubrieron la víspera, en el tramo ferroviario entre Maloarjángelsk y Glazunovka, unas minas desconocidas, tras lo cual, al lugar del hallazgo acudió un equipo de ingenieros de la unidad especial de la Guardia Nacional.

No obstante, durante la fallida operación de desminado se produjo una explosión que causó la muerte de dos efectivos rusos y la amputación de ambas extremidades inferiores de un tercero debido a la onda expansiva.

El tráfico ferroviario quedó interrumpido a las 22.00 horas como consecuencia de la explosión, y más de 15 trenes sufrieron retrasos en ambas direcciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, hacia las 02.30 de la madrugada del domingo una explosión en la línea ferroviaria San Petersburgo-Pskov, en el tramo entre Stróganovo y Mshínskaya, causó el descarrilamiento de una locomotora y quince cisternas y el combustible que portaban quedaron destruidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la fuente del GUR, la operaciones se llevaron a cabo conjuntamente con unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

"Estas líneas ferroviarias son eslabones logísticos de vital importancia para el abastecimiento de las tropas de ocupación en las direcciones de Járkov y Sumi. Como resultado de la destrucción de la infraestructura ferroviaria en estas zonas, los rusos experimentarán importantes complicaciones logísticas, lo que a su vez afectará significativamente a su capacidad para llevar a cabo acciones activas contra las Fuerzas de Defensa de Ucrania", subrayó la fuente de la inteligencia ucraniana.