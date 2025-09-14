Rubén Blades y Carlos Vives hacen del Festival Cordillera de Bogotá una fiesta

Ante más de 40.000 personas que asistieron al evento, Blades y Vives reivindicaron que sus género están más que vivos en una jornada en la que también se presentaron, entre otros, el español Miguel Bosé y el argentino Paulo Londra.

El Festival Cordillera culminará el domingo con las presentaciones de artistas como el argentino Fito Páez, el grupo mexicano Zoé y la banda española Duncan Dhu.

El espectáculo de Blades y de la orquesta de Roberto Delgado arrancó con ‘Plástico’ y ‘Decisiones’, dos canciones que pusieron a cantar y a bailar a la multitud que llenó el escenario principal del Parque Simón Bolívar, que acoge por cuarto año consecutivo el festival.

“Hoy cómo andamos con el tiempo medido, no les voy a hablar mucho”, dijo Blades entre las risas de la multitud, que no paraba de moverse, y en referencia a la hora y 15 minutos de show que tenía en tarima.

Antes de empezar a cantar otro de sus clásicos, ‘Paula C’, el cantante comentó que la mayoría de asistentes que estaban en la primera fila no habían nacido cuando lanzó ese éxito en 1978.

En la canción ‘Todos vuelven’, el artista rindió homenaje a personalidades colombianas fallecidas como el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el exfutbolista Freddy Rincón y los cantantes Diomedes Díaz, Joe Arroyo, Kaleth Morales y Darío Gómez, entre otros.

Sin embargo, el momento más emotivo de la velada llegó con ‘Amor y control’, que llevó a muchos a levantar sus teléfonos para grabar, puso a cantar a la multitud e incluso provocó sentidos abrazos entre las parejas.

El cierre del concierto llegó con ‘El cantante’, en la que rindió, como suele hacerlo, un homenaje a Héctor Lavoe; ‘Pedro Navaja’, y ‘Maestra vida’, con la que se llevó los aplausos de la multitud.

Carlos Vives se movió como pez en el agua en Bogotá, que es su casa. Su concierto arrancó con un vídeo en el que reivindicó que nada de lo que presentó en la tarima fue realizado con inteligencia artificial.

Una vez apareció en el escenario, el show empezó por lo alto con ‘La gota fría’ y ‘Ella es mi fiesta’, que pusieron a bailar y a cantar, al unísono con él, a la multitud.

El artista logró mantener arriba al público con clásicos como ‘Fruta fresca’, ‘Quiero verte sonreír’ y ‘Pa’ Mayte’, así como con ‘Carito’, con la que rindió un homenaje al acordeonista Egidio Cuadrado, que lo acompañó durante casi todo su carrera y falleció el año pasado.

Antes de entrar en la fase final de su show, Vives publicó en las pantallas un vídeo en el que anunció que hará un tour por Colombia el año entrante, aunque no dio detalles de las ciudades que visitará.

El concierto terminó con las interpretaciones de los éxitos ‘La tierra del olvido’, ‘Volví a nacer’, ‘Robarte un beso’ y ‘Cuando nos volvamos a encontrar’, que estuvieron acompañados por fuegos pirotécnicos y un aplauso de la multitud que cerró por lo alto la primera jornada del festival.