Mundo

Trump urge a Israel a actuar con cautela tras ataque en Catar

El presidente estadounidense, Donald Trump, comentó este domingo con cautela el ataque de Israel contra líderes de Hamás en Catar, mientras estos dos países y poderosos aliados de Washington en Oriente Medio aumentan sus diferencias.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 23:35
El ejército israelí afirmó haber llevado a cabo ataques aéreos el 9 de septiembre contra altos líderes de Hamás en Doha, la capital de Qatar, sede de múltiples rondas de conversaciones para poner fin a la guerra de Gaza.
El ejército israelí afirmó haber llevado a cabo ataques aéreos el 9 de septiembre contra altos líderes de Hamás en Doha, la capital de Qatar, sede de múltiples rondas de conversaciones para poner fin a la guerra de Gaza.174206+0000 JACQUELINE PENNEY

Catar ha sido un gran aliado. Israel y todos los demás, tenemos que ser cuidadosos. Cuando atacamos a personas, tenemos que ser cuidadosos”, dijo Donald Trump republicano a reporteros sobre el bombardeo en la capital catarí.

Trump inicialmente reprendió a Israel por el ataque sin precedentes del martes en Doha, donde negociadores de Israel y el movimiento islamista palestino Hamás han estado tratando de poner fin a la guerra en Gaza.

Lea más: Marco Rubio llega a Jerusalénpara reiterar apoyo “inquebrantable” a Israel

El ataque llevó a que líderes árabes y musulmanes, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, manifestaran su solidaridad en Doha, donde el primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instó al mundo a “dejar de usar dobles estándares” y responsabilizar a Israel.

El ataque de Israel mató a cinco miembros de Hamás y a un oficial de seguridad catarí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Catar alberga la base militar más grande de Estados Unidos en la región.

Enlace copiado