Trump urge a Israel a actuar con cautela tras ataque en Catar

“Catar ha sido un gran aliado. Israel y todos los demás, tenemos que ser cuidadosos. Cuando atacamos a personas, tenemos que ser cuidadosos”, dijo Donald Trump republicano a reporteros sobre el bombardeo en la capital catarí.

Trump inicialmente reprendió a Israel por el ataque sin precedentes del martes en Doha, donde negociadores de Israel y el movimiento islamista palestino Hamás han estado tratando de poner fin a la guerra en Gaza.

El ataque llevó a que líderes árabes y musulmanes, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, manifestaran su solidaridad en Doha, donde el primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instó al mundo a “dejar de usar dobles estándares” y responsabilizar a Israel.

El ataque de Israel mató a cinco miembros de Hamás y a un oficial de seguridad catarí.

Catar alberga la base militar más grande de Estados Unidos en la región.