Aeroméxico lamenta el retiro de EEUU de la inmunidad antimonopolio de su alianza con Delta

Ciudad de México, 15 sep (EFE).- La aerolínea Aeroméxico manifestó este lunes su inconformidad ante el anuncio de Estados Unidos de poner fin a la inmunidad antimonopolio de su alianza con la estadounidense Delta Air Lines, a partir del 1 de enero de 2026.