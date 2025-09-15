Detienen en Georgia a conocido estafador de Tinder que inspiró una película de Netflix

Tiflis, 15 sep (EFE).- Las fuerzas de seguridad georgianas han detenido en el aeropuerto de la ciudad de Batumi al ciudadano israelí Simon Leviev (cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat), que inspiró la película de Netflix 'Estafador de Tinder', informó hoy la televisión local.