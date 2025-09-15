EE.UU. y China llegan a un “acuerdo marco” sobre TikTok

“Tenemos un marco para un acuerdo de TikTok”, indicó ante periodistas Bessent, quien agregó que el pacto se cerrará en una llamada el viernes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el chino, Xi Jinping.

Por motivos de seguridad nacional, Washington considera que para que TikTokfuncione en EE.UU., donde suma 170 millones de usuarios, la entidad operadora ByteDance debe desligarse de la matriz china.

Lea más: En vísperas de un posible bloqueo, EE.UU. y China negocian futuro de TikTok

Trump, que inició la batalla contra TikTok en su primer mandato (2017-2021), se unió sin embargo a esta plataforma durante su campaña para las elecciones de 2024 y acumuló casi 15 millones de seguidores. Desde entonces, subraya que contribuyó a su triunfo.

Cambio de visión de Trump

Durante un mitin en Washington para celebrar la victoria de 2024 y tras anunciar que iba a conceder a la plataforma una prórroga para operar, Trump declaró: “Desde hoy TikTok está de regreso”, “Ganamos en TikTok, y los republicanos nunca antes habían ganado el voto joven”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TikTok, una aplicación que permite subir videos con móviles y que tiene 2.000 millones de usuarios en el mundo, nació en China en 2016 y en 2018 pegó el salto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En julio de 2020 la Administración de Trump estudiaba restringir su acceso por creer que el Gobierno chino la usaba para vigilar y distribuir propaganda y el 6 de agosto prohibió cualquier negocio en el país con ByteDance a partir del 15 de septiembre siguiente.

Investigación bajo gobierno de Biden

La llegada en 2021 a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden supuso la retirada de las órdenes ejecutivas de Trump contra TikTok y la apertura de una investigación para identificar los riesgos de seguridad vinculados a China por los datos que la aplicación recaba a los usuarios.

En su primer día de mandato Trumpconcedía una prórroga de 75 días a ByteDance para alcanzar un acuerdo con empresas estadounidenses, que renovó en dos ocasiones desde entonces, la última hasta el 17 de septiembre.