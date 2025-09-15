Líbano desmantela "red internacional" e incauta 6,5 millones pastillas de captagon

El ministro de Interior libanés, Ahmad Hajjar, apuntó en una rueda de prensa que "el jefe y varios miembros de una red de dimensión internacional que actúan entre el Líbano, Turquía, Australia y Jordania" han sido detenidos, y que la droga fue incautada "antes de que llegue al puerto de Beirut".

"La incautación de 6,5 millones de pastillas de Captagon, preparadas para su contrabando a Arabia Saudí a través del puerto de Beirut, y la detención del líder de la red y otros, se produjeron de forma simultánea (...) la operación fue interceptada antes de llegar al puerto de Beirut para su envío" dijo Hajjar, citado por la agencia Nacional de noticias, NNA.

Detalló que el desmantelamiento de esa "red de contrabando de Captagon y hachís de dimensión internacional", y la "detención de su líder y otros individuos" ha sido posible gracias a la cooperación entre los organismos de seguridad libanesa con Turquía, Siria, Jordania y Arabia Saudí.

El ministro no especificó fechas o el número y las nacionalidades de los detenidos, si bien indicó que "este grupo estuvo bajo vigilancia durante meses hasta que pudimos arrestarlo y desmantelar la red" de narcotraficantes.

Según Hajjar, el Ejército y las fuerzas de seguridad libanesas han llevado a cabo en los últimos meses, "sin anunciarlo, varias operaciones de seguridad de forma efectiva, durante las que han sido detenidos individuos vinculados con el terrorismo, el espionaje y acciones criminales".

Siria era un gran centro de producción de ese tipo de droga debido a la inestabilidad en el país durante el gobierno de Bachar al Asad, depuesto en diciembre pasado, lo que afectaba también al Líbano por la influencia que tenía en el país el grupo chií Hizbulá, aliado de Al Asad.

Esa droga era exportada a los países vecinos, sobre todo Arabia Saudí y otros países del golfo, a través de las porosas fronteras con Irak, el Líbano, Jordania y Turquía.

Tras la caída del régimen de Al Asad el 8 de diciembre del año pasado, se descubrieron millones de pastillas de Captagón, el nombre comercial de una anfetamina también conocida como "la cocaína de los pobres".