Trump enviará el ejército a Memphis, que cataloga como más peligrosa que Ciudad de México

Washington, 15 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que desplegará la Guardia Nacional y tomará el control federal de la seguridad en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, urbe a la que catalogó como "cuatro veces" más peligrosa que la Ciudad de México.